Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Fahrzeug brennt auf B9 neu vollständig aus

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Kranenburg/Wyler (ots)

Kranenburg/Wyler. Zu einem Fahrzeugbrand auf der B9 neu wurden am Montagabend die Einheiten Wyler und Zyfflich der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg alarmiert. Die Meldung ging um 18:29 Uhr bei der Leitstelle ein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der betroffene Pkw bereits in Vollbrand. Die Fahrzeugnutzer konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Unter Atemschutz leiteten die Feuerwehrkräfte umgehend die Brandbekämpfung ein. Durch den schnellen Löschangriff konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Gleichzeitig verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung der Flammen auf die angrenzende Vegetation entlang der Straße.

Nach dem Ablöschen des Brandes wurde das Fahrzeug auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Zusätzlich kamen Schaummittel zum Einsatz, um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Während der Löscharbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise gesichert werden.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Die Freiwillige Feuerwehr Kranenburg war mit den Einheiten Wyler und Zyfflich im Einsatz.

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