Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Kinderfeuerwehr Kranenburg absolviert erfolgreich ihre Prüfung

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Kranenburg (ots)

Für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr "Blaulichtzwerge" Kranenburg stand jetzt die Abnahme ihrer Prüfung auf dem Dienstplan. Dabei mussten die Kinder in mehreren Stationen sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ein Schwerpunkt lag auf dem korrekten Absetzen eines Notrufs. Anhand selbst ausgedachter Einsatzszenarien oder Bildvorlagen mussten die Kinder die Notrufnummer 112 wählen, die W-Fragen beantworten und den Einsatzort möglichst genau beschreiben.

Darüber hinaus galt es, die vier Aufgaben der Feuerwehr - Retten, Löschen, Bergen und Schützen - zu benennen und anhand passender Beispiele zu erläutern.

In einer praktischen Übung mussten die Kinder anschließend in einem abgedunkelten Raum eine vermisste Person, dargestellt durch eine Übungspuppe, suchen und retten. Mithilfe einer Leine sicherten sie ihren Rückweg und bewiesen dabei Teamfähigkeit, Kommunikation und umsichtiges Handeln.

Für die Pausen wurde auf dem Gelände des Feuerwehrdepots ein schattiger Bereich eingerichtet. Dort konnten sich die Kinder bei sommerlichen Temperaturen mit frischem Obst und Getränken stärken.

Begleitet wurde die Prüfung vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Kranenburg, Christoph Janssen, dem Löschzugführer des Löschzuges Kranenburg, Daniel Cloosters, sowie dem Feuerwehr-Sachbearbeiter der Gemeinde Kranenburg, Kevin Lesage.

Die Verantwortlichen zeigten sich mit den Leistungen der Kinder sehr zufrieden. Die erfolgreiche Prüfung unterstreicht die engagierte Nachwuchsarbeit der Kinderfeuerwehr und das große Interesse der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Feuerwehrwesen. Alle Kinder konnten die gestellten Aufgaben erfolgreich absolvieren und ihre Urkunden entgegennehmen.

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