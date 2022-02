Feuerwehr Grefrath

FW Grefrath: Sturmeinsätze 18.02.2022 Gemeinde Grefrath, Kreis Viersen, NRW

Grefrath (ots)

Die Feuerwehr Grefrath hat von 16:40 Uhr bis 20:30 Uhr 16 Einsätze abgearbeitet. Schwerpunkt waren umgestürzte Bäume im Verkehrsbereich, die mit der Kettensäge zerkleinert und von den Straßen geräumt wurden. Umgestürzte Bauzäune, Baum in Stromleitung und lose Dachziegel waren weitere Einsatzstichworte. Im Einsatz waren alle Einheiten der Feuerwehr Grefrath mit den jeweiligen eingeteilten Bereitschaften unter der Leitung vom Leiter der Feuerwehr, Hans-Konrad Funken und Stellvertreter Stefan Schumeckers. Da die Kreisleitstelle eine sogenannte Flächenlage ausgerufen hat, wurden die über 112 gemeldeten Einsätze für die Gemeinde Grefrath an die Zentrale im Gerätehaus Grefrath weitergeleitet und dort an die Einheiten verteilt. . Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 28 Mann im kompletten Gemeindegebiet im Einsatz. An allen Einsatzstellen ist es zu keinem Personenschaden gekommen.

Text: Edmund Laschet, Pressesprecher Feuerwehr Grefrath

