FW Grefrath: Verkehrsunfall und PKW Brand in einer Nacht.

Grefrath (ots)

Das Wochenende begann für die Feuerwehr Grefrath mit zwei Einsätzen. Gegen 21.24Uhr am Freitag wurde der Löschzug Oedt incl. der Löschgruppe Mülhausen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Bereich Auffeld gerufen. Vor Ort befand sich die Person nicht mehr im Fahrzeug. Somit wurde die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, die Einsatzstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet, der Brandschutz wurde sichergestellt und die Batterie abgeklemmt. Am frühen Samstagmorgen gegen 3.37 Uhr wurde der Löschzug Grefrath incl. der Löschgruppe Vinkrath zu einem PKW Brand gerufen. Die Einsatzstelle befand sich in unmittelbarer Nähe zum Gerätehaus Grefrath. Dort brannten drei PKWs, die der Feuerwehr zu Übungszwecken zur Verfügung gestellt wurden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und gelöscht. Die Polizei holte die Kriminalpolizei hinzu und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

