FW Grefrath: Schwerer Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwoch Abend um 18.05 Uhr wurde die Feuerwehr Grefrath und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der B509 gerufen. Dort ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKWs gekommen. Zwei PKWs sind frontal zusammengestoßen. Unter der Einsatzleitung von Stefan Schumeckers wurden die Patienten, bis zum Eintreffen aller Rettungsmittel sofort versorgt, die Rettung der eingeklemmten Person wurde eingeleitet und der Brandschutz wurde sichergestellt. Die eingeklemmte Person wurde dann unter Zusammenarbeit des Notarztes und der Feuerwehr patientenorientiert aus dem Auto gerettet. Nach der Erstversorgung im Rettungswagen hat ein Rettungshubschrauber den Patienten in ein Klinikum geflogen. Die anderen vier Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der TM 27 unterstützte die Polizei im Anschluss bei der Unfallaufnahme. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz. Um die Verletzen kümmerte sich der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber. Zusätzlich war der Leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei sperrte die B509 und unterstützte bei der Landung des Rettungshubschraubers. Nachdem die Rettungsarbeiten beendet waren, begann die Polizei mit der Unfallaufnahme.

