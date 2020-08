FW Grefrath: Sirenenalarm, Gesamtwehr Grefrath, Waldbrand

Feuerwehr Grefrath

Über Sirene und Funkmelder wurden alle Einheiten der Feuerwehr Grefrath am Samstag um 15.55 Uhr zu einem Waldbrand alarmiert. Die Einsatzstelle war vom Anrufer zuerst nur grob beschrieben und musste auf der Anfahrt lokalisiert werden. Das Schadensfeuer befand sich im Bereich An der Pass / K12. Ca. 15 m2 Fläche standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Brand. Das Feuer wurde mit zwei C Rohren abgelöscht. Immer wieder wurde mit der Wärmebildkamera der Boden kontrolliert und der Einsatzleiter Michael Heyer forderte Unterstützung von einem Landwirt an, der mit dem Güllefass nochmals 13.000 Ltr. Wasser über der Einsatzstelle verteilte.

Text: Edmund Laschet, Pressesprecher Feuerwehr Grefrath

