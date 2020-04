Feuerwehr Grefrath

FW Grefrath: Verkehrsunfall, zwei eingeklemmte Personen

Bild-Infos

Download

Grefrath-Oedt,Kempener Str.,Kreis Viersen (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Grefrath zu einem Verkehrsunfall gerufen. Laut Meldung sollten zwei Personen eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. Insgesamt waren zwei PKW an dem Unfall beteiligt. Aus beiden PKW musste je eine Person befreit werden. Die patientenorientierte schonende Rettung der Personen erfolgte in Absprache mit dem Rettungsdienst. Im Anschluss wurden die Personen vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Grefrath stellte den Brandschutz sicher, führte die technische Hilfe durch, streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und unterstütze die Polizei bei der Unfallaufnahme mit dem Teleskopmast (TM 27).

