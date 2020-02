Feuerwehr Grefrath

FW Grefrath: Wohnungsbrand

Grefrath, Oedt, Dietrich-Girmes Str. (ots)

Heute, am 19.02.2020 um 10:55 Uhr, wurde die Feuerwehr Grefrath zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Oedt, auf die Dietrich-Girmes-Str. alarmiert. Der erste Angriffstrupp unter Atemschutz entdeckte bei den Löscharbeiten eine leblose Person. Der Notarzt konnte nur noch den Tot feststellen. Auch ein verletzter Hund wurde in der Wohnung gefunden. Der Rettungsdienst versorgte das Tier mit Sauerstoff. Auch ein Tierarzt aus Oedt versorgte den Hund, bevor die Feuerwehr ihn in eine Tierklinik brachte. Nachdem das Feuer gelöscht war, und die Wohnung vom Rauch befreit war, kontrollierten die Einsatzkräfte mit der Wärmebildkamera den Einsatzort. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz.

Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben, die ihre Ermittlungen aufgenommen haben.

Einsatzleiter: Volker Glasmachers Pressetext: Edmund Laschet, Pressesprecher Feuerwehr Grefrath

