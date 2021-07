Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Vermisste Frau nach 3 Stunden durch Feuerwehr gefunden

Fredenbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehren Fredenbeck, Deinste, Wedel und Schwinge sowie die ELW-Gruppe der Samtgemeinde Fredenbeck wurden heute um 16:10 Uhr zu einer Personensuche in der Straße "Am Golfpark" in Fredenbeck alarmiert. Eine 82 jährige demente Frau wurde hier seit dem späten Vormittag vermisst.

Unterstützt durch die Drohnen der DLRG Horneburg/Altes Land und der Ortsfeuerwehr Wedel sowie dem Polizeihubschrauber Phönix 91 aus Hannover wurde großflächig in und um Fredenbeck nach der vermissten Person gesucht.

Gegen 18:45 Uhr wurde die Dame dann in einem Waldstück in der Nähe des Fredenbecker Mühlenteichs mit Unterstützung einer Anwohnerin durch einen Kameraden der Ortsfeuerwehr Schwinge gefunden.

Eine angeforderte Hundestaffel musste nicht mehr tätig werden.

Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde die Vermisste dann an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell