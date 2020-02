Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Heizöl in Fredenbecker Mühlenbach

Fredenbeck (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 14.02. wurden um 14:52 Uhr der Ortsbrandmeister Fredenbeck, der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Fredenbeck, der Führungsdienst Umwelt der Kreisfeuerwehr sowie der Bereitschaftsdienst des Umweltamtes des Landkreises Stade alarmiert.

Anwohner hatten auf dem Mühlenbach einen Ölfilm festgestellt, in der Straße "Am Mühlenbeck" war vor der Geestlandschule der Geruch von Heizöl wahrnehmbar.

Nach einer kurzen Lagebesprechung konnte die Herkunft des Öls festgestellt werden. Das Heizöl trat durch ein Rohr der Oberflächenentwässerung in den Mühlenbach ein. Daraufhin wurde die Ortsfeuerwehr Fredenbeck, der Zug 2 der Hansestadt Stade mit Ölwehr-Equipment sowie die ELW-Gruppe der Samtgemeinde Fredenbeck alarmiert. Die Kanaldeckel der Oberflächenentwässerung wurden geöffnet, im Kanal war Heizöl feststellbar. Die Spur konnte bis zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Beck" verfolgt werden, hier gelang das Heizöl durch einen Straßenabfluss in die Kanalisation.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte legten Ölsperren auf dem Mühlenbach, der im weiteren Verlauf in die Schwinge mündet, aus.

Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften für gut drei Stunden im Einsatz. Im Anschluss wurde die Leitung vom Bereich des Eintritts bis zum Mühlenbach durch eine Fachfirma gereinigt um eine weitere Verunreinigung des Gewässers zu verhindern.

Wie genau das Heizöl in die Oberflächenentwässerung gelangen konnte ist nun Thema von Ermittlungen der Polizei Stade sowie des Umweltamtes des Landkreises.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

Lukas Klempahn

Telefon: 04149/2319891

Mobil: 01577/0602731

E-Mail: presse@feuerwehren-fredenbeck.de

www.feuerwehren-fredenbeck.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell