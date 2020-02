Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Sabine hält Feuerwehr auf Trab

Türöffnung: Kleinkind alleine in Wohnung

Fredenbeck (ots)

Bereits bevor das groß angekündigte Orkantief Sabine anfing über dem Landkreis Stade zu wüten, wurde die Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) in der Samtgemeinde Fredenbeck aufgebaut und einsatzbereit gemacht.

Nachdem zunächst einzelne Ortsfeuerwehren für die Einsätze alarmiert wurden, gab es am Sonntag um 17:47 Uhr den Alarm "Sonderlage" für alle Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Fredenbeck. Die Ortsfeuerwehren gingen in ihren Feuerwehrhäusern in Bereitstellung. Erwartungsgemäß kam es fast im gesamten Gebiet der Samtgemeinde zu sturmbedingten Einsätzen. Kurz vor Mitternacht wurde die Einsatzbereitschaft sowie die ÖEL aufgelöst.

Auch am Montag waren die Ortsfeuerwehren mehrfach unterwegs, zumeist zu unwetterbedingten Einsätzen. Um 10:47 Uhr gab es dann für die Ortsfeuerwehren Helmste und Fredenbeck einen Alarm zur Türöffnung. Hier hatten sich die Eltern eines zweijährigen Kindes aus ihrer Wohnung ausgesperrt, das Kind war alleine in der Wohnung. Um eine Gefährdung für das Kind auszuschließen öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Nach kurzer Zeit konnte die Wohnung inklusive des unbeschadeten Kindes an die Eltern übergeben werden.

Somit wurden von den ehrenamtlichen Einsatzkräften am Sonntag und Montag insgesamt 18, zumeist unwetterbedingte, Einsätze abgearbeitet.

