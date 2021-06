Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt

FW Weil der Stadt: Brennende Hütte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weil der Stadt (ots)

Auf einem Grundstück an der Ostelsheimer Steige zwischen Weil der Stadt und Ostelsheim war am Sonntag eine Hütte in Brand geraten. Beim Eintreffen der gegen 10:22 Uhr alarmierten Feuerwehr befand sich die Hütte bereits im Vollbrand. Von den Einsatzkräften wurde daher unverzüglich mit den Löschmaßnahmen begonnen. Durch drei Trupps unter Atemschutz konnte das Feuer dann rasch mit drei C-Rohren abgelöscht sowie eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend wurde die Hütte eingerissen und nochmals abgelöscht. Die Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde mittels Pendelbetrieb dreier Löschfahrzeuge sichergestellt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Neben der Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt, übermittelt durch news aktuell