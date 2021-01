Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt

FW Weil der Stadt: Feuerwehr rettet Pferd aus Güllegrube

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weil der Stadt-Schafhausen (ots)

Auf einem Grundstück in der Döffinger Straße in Schafhausen war am Sonntag ein Pferd in eine Güllegrube geraten und konnte sich nicht mehr ohne Hilfe aus dieser misslichen Lage befreien. Von der daraufhin gegen 11:30 Uhr verständigten Feuerwehr konnte das Tier dann, in Absprache mit einer ebenfalls verständigten Tierärztin, sicher aus der Güllegrube gerettet werden. Mit Unterstützung durch einen Radlader und mithilfe von Rundschlingen wurde das Pferd von den Einsatzkräften aus seiner Notlage befreit. Nach circa eineinhalb Stunden waren die Rettungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Dem Pferd geht es den Umständen entsprechend gut. Neben der Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie der Tierärztin war auch die Tierrettung vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt

Jürgen Lenzinger

E-Mail: presse@feuerwehr-weilderstadt.de

https://feuerwehr-weilderstadt.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt, übermittelt durch news aktuell