Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Hauptversammlung der Altersabteilung der Feuerwehr Herbertingen

Herbertingen (ots)

Am 5. März 2020 trafen sich die Mitglieder der Altersabteilung zu ihrer Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus in Herbertingen. An die Begrüßung durch den Leiter der Altersabteilung Franz Weiß schloss sich ein Vortrag von Frau Selina Elfert zum Thema "gutes Älterwerden in der Gemeinde Herbertingen" an. Sie stellte dabei auch die ersten Maßnahmen der Bürgergemeinschaft Herbertingen vor. In einer kurzen Diskussion wurden Punkte erarbeitet was die Senioren für die Jugend tun kann, speziell in der Feuerwehr. Nach einem gemeinsamen Essen stieg Franz Weiß in die Regularien der Tagesordnung ein. In seinem Rückblick berichtete er von zahlreichen Unternehmungen im vergangenen Jahr. Als Höhepunkt hob er dabei eine Fahrt ins Donautal und den Jahresausflug nach Kempten mit dem Besuch im Glasmacherdorf Schmidsfelden hervor. Auch beim Seniorentreffen in Ennetach waren die Herbertinger Senioren zahlreich mit dabei. Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit traf man sich im Dezember zur Adventsfeier, mitgestaltet von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Kommandant Martin Eisele berichtete der Versammlung von der Arbeit der Einsatzabteilungen im vergangenen Jahr, bevor ein Rückblick in Form einer Bilderschau die Versammlung schloss.

