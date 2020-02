Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2020 des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen am 28. Februar 2020 in Herbertingen

Sigmaringen (ots)

Am Freitag, 28. Februar 2020 hält der Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen seine Hauptversammlung in der Alemannenhalle in Herbertingen ab. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Tagesordnung sieht neben den üblichen Regularien und Berichten die Wahl des Vorsitzenden und Ehrungen vor. Zur Versammlung werden auch die politischen Vertreter unseres Landkreises und unserer Region erwartet.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

Roland Baumhauer

E-Mail: Roland.baumhauer@kfv-sigmaringen.de

https://www.kfv-sigmaringen.de/

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen, übermittelt durch news aktuell