FW Altenberge: 15.09.2020 Brand_Klein/Unklare Rauchentwicklung

Zu einem Einsatz am Dienstagmorgen sind die Kameraden der Feuerwehr Altenberge ausgerückt. Eine unklare Rauchentwicklung in der Bauernschaft Entrup wurde der Leitstelle gemeldet. Die Kameraden rückten mit dem HLF 20, dem TLF 3000 und dem ELW 1-1 aus. Vor Ort wurden die Kameraden durch den Leiter der Feuerwehr zur Einsatzstelle eskortiert. Nach einer ersten Erkundung wurde festgestellt, dass ein unangemeldetes Nutzfeuer hinter einer Scheune brannte. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen vor, um das Feuer zu löschen. Der Gruppenführer kontrollierte im Anschluss das Nutzfeuer mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Anschließend rückten die Kameraden der Feuerwehr wieder ein und stellten die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wieder her.

