FW Altenberge: 13.09.2020 Brand_Klein/Mülltonnenbrand

Altenberge, Bahnhofstraße (ots)

Am Sonntagmorgen, den 13.09.2020 um 06:03 Uhr, wurde eine Gruppe der Feuerwehr Altenberge zu einem Mülltonnenbrand alarmiert. Es rückten das HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) und der ELW1-1 (Einsatzleitwagen) aus. Es brannte eine Mülltonne an der Bushaltestelle "Alte Post" in Fahrtrichtung Münster. Ein Trupp unter PA (Atemschutz) löschte die Mülltonne mittels eines C-Strahlrohres. Die POL (Polizei) ist ebenfalls alarmiert worden. Die Einsatzstelle wurde den Kollegen der POL übergeben und die Feuerwehr Altenberge rückte wieder ein.

