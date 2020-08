Feuerwehr Altenberge

FW Altenberge: 22.08.2020 Baum auf Straße

Verkehrsstörung

Altenberge, Kümper (ots)

Am Samstag, dem 22.08.2020 um 14:32 Uhr, ist die Feuerwehr Altenberge zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort: Baum auf Straße alarmiert worden.

Es rückte das HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) aus.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ist festgestellt worden, dass sich ein im Baum befundener Ast stark auf die Straße neigte und in etwa drei Meter über der Fahrbahn hing. Der Ast war in etwa 15cm dick. Die Straße ist vollständig gesperrt worden, sodass weitere Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden konnten.

Anschließend ist die Drehleiter (DLK23-12) aus Borghorst alarmiert worden, damit der Ast fachgerecht gefällt werden kann. Der Ast ist zur Seite geräumt und der Bauhof informiert worden. Die Sperrung wurde aufgehoben und die Feuerwehr rückte wieder ein.

