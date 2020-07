Feuerwehr Altenberge

FW Altenberge: 21.07.2020 Brand_Klein/Grasnarbenbrand

Altenberge, Westenfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Feuerwehr Altenberge ein Brand in einem Grünstreifen gemeldet. Die Kameraden rückten in die Bauernschaft Westenfeld mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20), dem Tanklöschfahrzeug (TLF3000), dem Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF20KatS) und dem Kommandowagen (KdoW) aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Quadratmeter Grünfläche brannten. Das Feuer war beim Eintreffen nahezu erloschen, somit wurden nur noch Nachlöscharbeiten durch die Besatzung des TLF3000 mit dem Schnellangriff durchgeführt. Die Feuerwehr rückte anschließend wieder ein.

