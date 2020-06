Feuerwehr Altenberge

FW Altenberge: 14.06.2020 Th_Klein

Keller droht durch Baustelle vollzulaufen

Altenberge, Marktplatz (ots)

Am Sonntag ist die Feuerwehr Altenberge zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort: Th_Klein alarmiert worden.

Es rückten das HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) und der ELW1-1 (Einsatzleitwagen) aus.

Am Marktplatz drang Wasser aufgrund der Baustelle in einen Kellerschacht. Das Pflaster ist aufgenommen worden, sodass das Wasser in einen nahegelegenen Gully fließen konnte.

Zeitgleich ist ein Einsatz mit dem Alarmstichwort: Schornsteinbrand eingegangen. Nähere Informationen im folgenden Bericht.

