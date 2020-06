Feuerwehr Altenberge

FW Altenberge: Vorsichtsmaßnahmen zu Waldbränden

Wie in jedem Jahr machen wir wieder auf eine #Gefahr aufmerksam. Das Thema #Waldbrände nimmt in #Deutschland, gerade in der letzten Zeit, immer mehr an Bedeutung zu! Und das ist auch wichtig.

Warum wir euch damit konfrontieren? Der wichtigste #Bestandteil seid #ihr! Denn es gilt immer: #Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Wenn jeder von uns allen aufpasst, dass Zigarettenstummel nicht mehr in der Umgebung entsorgt werden, nur auf gekennzeichneten Flächen geparkt, offenes #Feuer vermieden und Müll mitgenommen wird, dann können solche #Katastrophen vermieden werden!

Im #Ernstfall sind wir für euch da und kämpfen bis zur letzten Sekunde, damit ihr ruhig schlafen könnt!

Lasst uns #gemeinsam #Verantwortung übernehmen!

Die #Feuerwehr Altenberge wünscht euch und den Bürgern der Gemeinde #Altenberge einen schönen Wochenstart!

