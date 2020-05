FW Altenberge: 24.05.2020 Brand_Klein/Hecke brennt in voller Ausdehnung

Feuerwehr Altenberge

Am Sonntagmorgen wurde die Gruppe B der Feuerwehr Altenberge mit dem Stichwort "Brand_klein" alarmiert. Einsatzort war ein Haus am Wiesengrund. An der Einsatzstelle angekommen wurde die Lage erkundet und ein Heckenbrand, in einer Ausdehnung von ca. 6m, festgestellt. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Hierzu wurde ein Trupp, unter schwerem Atemschutz, mit einem C-Rohr vorgeschickt. Die Lebensbaum-Hecke wurde durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen verhindert. Nach einer knappen Stunde konnten die Kameraden die Einsatzstelle wieder an die Eigentümer übergeben und rückten ein.

