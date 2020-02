Feuerwehr Altenberge

FW Altenberge: 09/10.02.2020 Unwetterlage/Gerätehaus besetzen

Altenberge (ots)

Aufgrund der aktuellen Unwetterlage ist die Feuerwehr Altenberge am Sonntag Abend alarmiert worden, um das Feuerwehrgerätehaus zu besetzen. Mit einer Mannschaft von 20 Kollegen wurden dadurch schnelle Ausrückezeiten und folglich schnelle Hilfe gewährleistet.

Es waren das HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), das TLF3000 (Tanklöschfahrzeug), und das LF20KatS (Löschfahrzeug Katastrophenschutz) einsatzbereit.

Insgesamt rückte die Altenberger Wehr zehn mal aus. Darunter sieben Mal mit dem Alarmstichwort: Baum auf Straße/Baum auf Schiene, ein Mal mit dem Alarmstichwort: Th_Klein (Technische Hilfe) und ein Mal mit dem Alarmstichwort: Gebäudebrand_Klein.

Es sind diverse Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, sowie blockierte Straßen geräumt worden. Darunter auf der Bundesstraße 54 in Fahrtrichtung Münster, Am Hang, Jahnstraße, Laerstraße, L510, Hansell 160 und auf der Billerbecker Straße.

Des Weiteren gab es einen Einsatz an der Steinkuhle. Mit dem Stichwort: TH_Klein sind nach einer ersten Erkundung des Einsatzleiters Dachverkleidungen von einem Gebäude geflogen. Die Feuerwehr sammelte die genannten Gegenstände und räumte sie zur Seite. Die Einsatzstelle ist mittels Absperrband gesichert worden.

Außerhalb der laufenden Sturmeinsätze ist ein Gebäudebrand alarmiert worden. An der Boakentiege in einem Wohnpark kam es aus einer der Wohnungen zu einer leichten Rauchentwicklung. Nach einer ersten Erkundung ist festgestellt worden, dass es sich dabei um "Essen auf Herd" handelt. Die Wohnung ist durchgelüftet und an den Eigentümer übergeben worden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Altenberge

Paul Peplinski

E-Mail: presse@feuerwehr-altenberge.de

https://feuerwehr-altenberge.de/

Original-Content von: Feuerwehr Altenberge, übermittelt durch news aktuell