Feuerwehr Bad Säckingen

FW Bad Säckingen: Brand in einem Industriebetrieb in Wallbach

Bild-Infos

Download

Bad Säckingen (ots)

Am Sonntag den vierten Advent um 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Säckingen zu einem Industriebrand nach Wallbach alarmiert. In einem Recycling Betrieb war ein Bunker mit Recycling Material in Brand geraten. Das Feuer konnte unter Einsatz von mehreren Rohren Wasser und Schaum innerhalb von circa 30 Minuten gelöscht werden. Nennenswerter Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Die Feuerwehren aus Bad Säckingen, Wallbach und die Feuerwehr Lauchringen mit einem Grosslüfter waren mit rund 50 Kameraden im Einsatz. Vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte um 15:00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bad Säckingen, übermittelt durch news aktuell