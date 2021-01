Feuerwehr Bad Säckingen

FW Bad Säckingen: Gross angelegte Personensuche in Bad Säckingen

Bild-Infos

Download

Bad Säckingen (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde in Bad Säckingen eine fast 80-jährige, demente Dame von Angehörigen als vermisst gemeldet. Da die Dame von der Polizei zunächst nicht aufgefunden werden konnte, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Deutschem Roten Kreuz alarmiert und es begann eine gross angelegte Suchaktion.

Nachdem kurz vor 23:00 Uhr Alarm ausgelöst wurde, begannen kurz danach 40 Kameraden der Feuerwehr, 30 Helfer des THW und 20 Mitglieder des Roten Kreuzes unter anderem auch mit der Rettungshunde Staffel nach der Dame zu suchen. Das gesamte Stadtgebiet wurde mit Fahrzeugen und zu Fuss akribisch durchkämmt, dabei kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Suchaktion wurde eng mit der Polizei koordiniert, die ebenfalls weiter nach der Person suchte.

Gegen 1:45 Uhr in der Nacht konnte die Dame dann glücklicherweise am Ortsrand von Wallbach von einem Suchtrupp der Feuerwehr aufgegriffen werden. Der umgehend hinzu alarmierte Rettungswagen konnte nur eine leichte Unterkühlung feststellen, ansonsten ging es der Dame augenscheinlich gut. Sie kam aber zur Sicherheit zunächst ins Spital. Nachdem die Identität von der Polizei zweifelsfrei festgestellt wurde, konnte die Suchaktion eingestellt werden. Alle Einsatzkräfte waren sehr froh über den erfolgreichen Ausgang, der leider nicht bei jeder Suchaktion vermeldet werden kann. Die Einsatzkräfte rückten danach wieder in ihre Gerätehäuser ein, der Einsatz konnte gegen 2:30 Uhr beendet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Rückfragen:

Feuerwehr Bad Säckingen

Kommandant Tobias Förster

E-Mail: kommando@fwbs.de

Original-Content von: Feuerwehr Bad Säckingen, übermittelt durch news aktuell