FW Sonsbeck: Brand in einer Biogasanlage

Montag, 27.06.2022, 14:26 Uhr - Die Einheit Sonsbeck wurde am Montagnachmittag wegen eines Biogasanlagenbrands alarmiert. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, Personen kamen nicht zu Schaden.

An der Biogasanlage an der Balberger Straße war der Motor eines Blockheizkraftwerks in Brand geraten. Mitarbeiter des Betreibers hatten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eindämmen können. Die Feuerwehr führte mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr Nachlöscharbeiten aus und kontrollierte den Container, in dem der Motor gebrannt hatte, auf eine mögliche Brandausbreitung.

Das mit Motoröl verunreinigte Löschwasser wurde aufgefangen und durch eine Fachfirma entsorgt. Hierzu kam auch das Ordnungsamt der Gemeinde Sonsbeck zur Einsatzstelle.

