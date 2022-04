FW Sonsbeck: Brand eines Bauwagens und eines Schuppens im Wald

Mainz (ots) - Eine Auslieferung von Julian Assange an die USA wäre ein schwerer Schlag für die Pressefreiheit. Dieser Schritt käme einer unmissverständlichen Warnung an alle Whistleblower und Berichterstattenden gleich, die bei jeder Veröffentlichung von geheimem Material mit schweren Strafen rechnen müssten. Bereits die Rechtsgrundlage, auf der Assange in den Vereinigten Staaten der Prozess gemacht werden soll, ...

mehr