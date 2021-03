FW Sonsbeck: Verkehrsunfall mit anspruchsvoller technischer Rettung

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

Freitag, 26.03.2021, 15:51 Uhr - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung aus Balberger Straße und Uedemerbrucher Straße. Dabei wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Die schwer verletzte Person war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Mit dem Stichwort "Eingeklemmte Person" wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck sowie der Rettungsdienst am Freitagnachmittag alarmiert. Im Kreuzungsbereich aus Balberger Straße und Uedemerbrucher Straße war es zunächst zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, wobei ein Fahrzeug zunächst in die Beifahrerseite des zweiten beteiligten Fahrzeuges prallte. Dieses Fahrzeug schleuderte anschließend über eine Verkehrsinsel und kam mit den Vorderrad der rechten Fahrzeugseite auf der Dachkante eines dritten, an der Kreuzung wartenden Fahrzeugs zum Stillstand.

Der schwer verletzte Fahrer des Fahrzeugs war in seinem Fahrzeug in der ungewöhnlichen Lage eingeschlossen, allerdings nicht eingeklemmt. Er konnte das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurde die Person aus dem Fahrzeug befreit, hierzu musste das Dach abgeklappt werden. Da es sich um ein recht modernes Fahrzeug mit hochfesten Materialien handelte, gestaltete sich die Rettung als technisch anspruchsvoll. Neben hydraulischem Rettungsgerät kamen auch eine spezielles Abstützsystem sowie eine Rettungsplattform zum Arbeiten in erhöhter Position zum Einsatz.

Nach der Befreiung des verletzten Fahrers wurde dieser vom Rettungsdienst weiterversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach den abschließenden Aufräumarbeiten nach gut anderthalb Stunden beendet.

