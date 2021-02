FW Sonsbeck: Wintereinbruch - Sturmschaden in Hamb

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

Sonsbeck (ots)

Sonntag, 07.02.2021, 11:36 Uhr - Der Wintereinbruch verlief in der Gemeinde Sonsbeck bisher ohne größere Schäden. Einige Nebenstraßen waren aufgrund von Schneeverwehungen nicht mehr passierbar. In Hamb drohte ein Baum auf ein Wohnhaus zu stürzen.

Um 11:36 Uhr wurde die Einheit Hamb mit dem Stichwort "Sturmschaden - Baum droht auf Haus zu stürzen" alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen am Stamm abgebrochenen Baum, der sich gefährlich in Richtung eines Wohnhauses neigte. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und wies die Bewohner an, das Gebäude bis zur Beseitigung der Gefahr zu verlassen. Eine Fachfirma kümmerte sich schließlich um die Entfernung des Baums und trug diesen mit Hilfe eines Hubsteigers Stück für Stück von oben ab. Nach gut zwei Stunden bei winterlichen Temperaturen war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Weitere Einsätze für die Feuerwehr Sonsbeck ergaben sich bis Sonntagabend um 18:00 Uhr nicht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell