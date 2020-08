Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze zur Personenrettung - Tragehilfe für den Rettungsdienst und Person im Aufzug

Sonsbeck (ots)

Dienstag, 04.08.2020, 15:58 Uhr - Die Einheit Sonsbeck unterstützte den Rettungsdienst beim Transport einer verletzten Person. Unmittelbar im Anschluss galt es, zwei Personen aus einem feststeckenden Aufzug zu befreien.

Im neuen Skaterpark an der Parkstraße war eine Person gestürzt und hatte sich verletzt. Zum Transport der verletzten Person aus der tiefer gelegenen Skateanlage zum Rettungswagen forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr Sonsbeck an. Vier Feuerwehrleute fassten mit an, sodass die verletzte Person anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Unmittelbar im Anschluss wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "Person im Aufzug" zu einem Gebäude an der Danziger Straße alarmiert. Ein Plattform-Lift, besetzt mit zwei Personen, davon eine in einem Rollstuhl, steckte zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss fest. Da mit einem Eintreffen der zuständigen Aufzugfirma zeitnah nicht zu rechnen war, befreite die Feuerwehr beide Personen.

Hierzu wurde die obere Türe geöffnet und eine Leiter in den Aufzugschacht eingebracht. Die gehfähige Person konnte den Aufzug so selbstständig verlassen. Anschließend kletterten zwei Feuerwehrmänner in den Aufzug und befestigten mehrere Seile an dem Rollstuhl. Nachdem auch die Person gesichert war, wurde diese mitsamt Rollstuhl mit vereinten Kräften nach oben gehoben und gezogen und so aus dem Aufzug befreit. Anschließend trugen die Feuerwehrmänner die Person im Rollstuhl noch über die Treppe ins Erdgeschoss, da der Aufzug außer Betrieb genommen werden musste.

