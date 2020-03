Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall - Fahrzeug fuhr in Autobahnabfahrt geradeaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Sonntag, 01.03.2020, 17:23 Uhr - Bei einem Verkehrsunfall in der A57-Anschlussstelle wurde eine Person verletzt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen können.

Aus unbekannter Ursache fuhr der Fahrer eines PKW an der A57-Abfahrt Sonsbeck in Fahrtrichtung Niederlande geradeaus, überquerte eine Wiese und landete mit stark beschädigtem Fahrzeug in einem kleinen Wäldchen in der Anschlussstelle. Die Einheiten Sonsbeck und Hamb wurden daraufhin mit dem Stichwort "Eingeklemmte Person" am Sonntagabend auf die Autobahn alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Fahrer das Fahrzeug bereits verlassen können und wurde von Ersthelfern betreut. Im weiteren Einsatzverlauf wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und klemmte am Unfallfahrzeug die Batterie ab.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lars Rübekeil

E-Mail: presse@feuerwehr-sonsbeck.de

http://www.feuerwehr-sonsbeck.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell