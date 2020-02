Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall - PKW landet auf Dach im Straßengraben

Sonsbeck (ots)

Montag, 17.02.2020, 06:55 Uhr - An einer Straßensperrung auf der Weseler Straße überschlug sich ein PKW und landete in Dachlage im Straßengraben. Die verletzte Fahrerin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien.

Mit dem Alarmstichwort "Person eingeklemmt" wurden die Einheiten Sonsbeck und Labbeck am Montagmorgen zur Weseler Straße gerufen. Nachdem die Landesstraße am Vorabend wegen eines Baumes, der umzustürzen drohte, vollständig gesperrt werden musste (Absperrschranke mit fünf roten Lampen), kam es an dieser Absperrung zu einem Verkehrsunfall.

Die verletzte Fahrerin war entgegen der ersten Meldung glücklicherweise nicht eingeklemmt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Sonsbeck musste nicht weiter tätig werden.

