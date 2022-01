Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Rauchmelder warnt Bewohner bei Dachstuhlbrand, keine Verletzten

Olfen, Weststraße, 26.01.2022, 01:00 Uhr (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Olfen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Die ersten Kräfte erkannten einen Brand in einer Dachgeschosswohnung, der sich in die Zwischendecke und den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Der Bewohner der Wohnung der durch die installierten Rauchwarnmelder geweckt wurde, hatte das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Auch alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung von innen und außen eingeleitet. Über zwei Drehleitern wurde die Dachhaut geöffnet um an den Brandherd zu gelangen. Da sich der Brand in der Zwischendecke ausgebreitet hatte, mussten auch in der Wohnung die Decken geöffnet werden, um gezielt an den Brandherd zu gelangen. Nach rund vier Stunden war der Brand unter Kontrolle. Zurzeit (07:00 Uhr) befindet sich noch eine Brandwache vor Ort um ein erneutes Entfachen auszuschließen. Die Feuerwehr Olfen und der Löschzug Vinnum waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Lüdinghausen mit einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug sowie der Feuerwehr Datteln mit einer Drehleiter. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. (cr)

