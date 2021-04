Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Kellerbrand in Einfamilienhaus am Ostersonntag- Keine Verletzten

Olfen (ots)

Am heutigen Ostersonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Olfen sowie der Löschzug Vinnum um 12:34 Uhr zur Otto-Hahn-Straße alarmiert. Vor Ort stellten die ersten Feuerwehrkräfte eine massive Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss eines Einfamilienhauses fest. Alle Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Der Eigentümer gab an, dass sich der Rauch rasch vom Keller in die oberen Geschosse ausgebreitet hat. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem C-Roh über verschiedene Angriffswege in den Keller geschickt. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp unter Atemschutz in das Dachgeschoss vor. Hier waren zwei Katzen vermisst. Eine Katze wurde zügig durch den Trupp gerettet und im Anschluss durch die Besatzung eines Rettungswagens mit Sauerstoff versorgt. Für die zweite Katz kam leider jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Im Keller brannte eine Sauna. Der Brandrauch und die Wärme stauten sich stark. Das erschwerte die Brandbekämpfung für die vorgehenden Trupps. In Summe wurden für die Lösch - sowie Nachlöscharbeiten, zehn Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen erfolgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen, mit Hilfe von zwei Hochleistungslüftern. Im Laufe des Tages erfolgt eine Brandnachschau. Das Gebäude ist zurzeit unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit ca. 60 Einsatzkräften rund vier Stunden im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr Olfen durch den Löschzug Vinnum, einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug der Feuerwehr Lüdinghausen sowie einem Rettungswagen. Die Brandursache ist unklar. Die Polize hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olfen, übermittelt durch news aktuell