Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Unwetter über Olfen und Vinnum sorgt für zahlreiche Einsätze - Hilfstor an Füchtelner Mühle gebrochen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Olfen-Vinnum (ots)

Am frühen Sonntagabend, zog gegen 18 Uhr, ein kurzes aber heftiges Unwetter über Olfen und Vinnum. Durch die in kurzer Zeit gefallenen Wassermengen, liefen zahlreiche Keller voll. Durch teils stürmische Böen wurden Bäume entwurzelt. Der Einsatzschwerpunkt lag dabei in Vinnum. So musste die Sandforter Straße kurzzeitig voll gesperrt werden, da hier Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren. Insgesamt mussten in der Zeit von 18:00 - 21: Uhr, dreizehn Unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet werden. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Füchtelner Mühle alarmiert. Hier war durch den Druck der Wassermassen, ein Hilfstor gebrochen. Das Wasser der Stever hatte somit freien Auslauf. Es wurde Unterstützung durch Fachberater des THW angefordert. Mit Hilfe eines Krans, wurde das defekte Tor aus dem Wehr gehoben und von Kräften des Technischen Hilfswerkes instand gesetzt. Im weiteren Verlauf wurde das Tor wieder eingesetzt und der freie Auslauf somit gestoppt. Die Kökelsumer Straße musste für 3 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben den Kräften der Feuerwehr Olfen und Vinnum, ca. 20 Einsatzkräfte des THW- Ortsverband Lüdinghausen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Olfen

C.Riße

Telefon: 01709104188

E-Mail: pressestelle-feuerwehr.olfen@web.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olfen, übermittelt durch news aktuell