FW Olfen: Brennt Hecke - Wohngebäude verraucht

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Olfen um 18:40 Uhr zur Wasserburg alarmiert. Anrufer meldeten eine brennende Hecke. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte eine Koniferenhecke auf einer Länge von ca. 10 Metern. Die starke Rauchentwicklung breitete sich auf Grund der Windrichtung, zu einem zwei geschossigen Wohngebäude aus. Es konnte das Piepsen von mehreren Rauchwarnmeldern wahrgenommen werden. Weiter drang bereits Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Da nicht sicher war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde das Alarmstichwort erhöht. Ein Trupp ging unter Atemschutz mittels Steckleiter, über ein auf kipp stehendes Fenster, in das erste Obergeschoss. Ein Weiterer Trupp kontrollierte die Wohnung im Erdgeschoss auf Personen. Zeitgleich wurde eine Brandbekämpfung mit einem C- Rohr eingeleitet. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Das Gebäude wurde nach Abschluss der Löscharbeiten mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Olfen und der Löschzug Vinnum waren mit 20 Einsatzkräften für eine Stunde im Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen.

