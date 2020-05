Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Olfen (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Olfen gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Eversumer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein PKW, aus noch ungeklärter Ursache, einen Baum touchiert und sich danach überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Eversumer Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Bergung für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben der Feuerwehr Olfen auch der Löschzug Vinnum sowie ein Rettungswagen und ein Notarztwagen. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die Ermittlungen der Polizei.

Freiwillige Feuerwehr Olfen

Christoph Riße

Telefon: 0170-9104188

E-Mail: pressestelle-feuerwehr.olfen@web.de

