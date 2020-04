Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Brennt PKW in Garage

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Olfen um 15:57 Uhr zur Lüdinghauser Straße alarmiert. Vor Ort brannte ein PKW in einer Garage, in einem Gebäudekomplex eines ehemaligen Gehöfts. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter erhöhte, aufgrund der Lage, umgehend das Stichwort. Es wurden in der erst Phase acht Personen aus dem Gebäude geführt, wovon keine verletzt wurde. Zeitgleich wurde ein Löschangriff mit zwei C-Rohren und zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude konnte verhindert werden. Im weiteren Verlauf kamen noch eine Drehleiter und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Lüdinghausen zum Einsatz. Von der Drehleiter wurde ein weiteres C- Rohr vorgenommen, um ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauweise schwierig. Dazu wurden auch Teile der Dacheindeckung aufgenommen, um an die letzten Glutnester zu gelangen. Nach ca. zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Lüdinghauser Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Olfen und der Löschzug Vinnum, war mit Unterstützung der Kollegen aus Lüdinghausen mit 40 Kräften im Einsatz. Zur Brandentstehung kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen.

