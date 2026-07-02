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Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Gemeldeter Zimmerbrand

FW Kreuzau: Gemeldeter Zimmerbrand
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Kreuzau (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Kreuzau gegen 16:00 Uhr zu einem Zimmerbrand in Kreuzau alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Umgehend wurde ein Löschangriff zur Brandbekämpfung im Obergeschoss und im Wintergarten eingeleitet.

Nach etwa einer Stunde war der Brand unter Kontrolle, bis in den frühen Abend liefen noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Brandereignis glücklicherweise keiner.

Die Feuerwehr Kreuzau war mit sieben Löschgruppen und insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kreuzau
Guido Klüser
Telefon: 02422/507-105
E-Mail: presse@ff-kreuzau.de
https://ff-kreuzau.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kreuzau, übermittelt durch news aktuell

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