Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Sturmschaden VS Küchenbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kreuzau (ots)

Am heutigen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Kreuzau zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Ortslage Kreuzau alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine Verrauchung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Die Bewohnerin hatte die Wohnung mit ihren beiden Kindern selbstständig verlassen. Geistesgegenwärtig hatte Sie vor dem verlassen der Wohnung auch die Küchentür in der Wohnung geschlossen.

Durch die Bewohnerin wurde mitgeteilt, dass vermutlich ein Kunststofftablett auf der Herdplatte brennen würde. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einer Schlauchleitung in der verrauchten Wohnung eingesetzt, parallel wurde ein Rauchschutzvorhang sowie zwei Überdrucklüfter vorgenommen.

Glücklicherweise blieb es beim verschmorten Kunststofftablett auf der noch heißen aber ausgeschalteten Herdplatte. Nach weiterer Belüftung der Räume in der Wohnung konnte die Feuerwehr die Arbeiten vor Ort einstellen und fuhr die Standorte an, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

5 Minuten vor der Alarmierung wurden bereits zwei Löschgruppen der Feuerwehr Kreuzau zu einem Sturmschaden alarmiert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kreuzau, übermittelt durch news aktuell