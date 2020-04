Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Hilflose Person im Stausee Obermaubach

Glück im Unglück

Kreuzau (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein Mann in Obermaubach. Auf dem dortigen Stausee war die Person gegen 17:30 Uhr mit einem Boot verunglückt und in den Stausee gefallen. Durch die Leitstelle des Kreises Düren wurde Vollalarm für die Feuerwehr Kreuzau ausgelöst und der Rettungsdienst alarmiert. Glücklicherweise konnte die Person bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Ersthelfer aus dem See gerettet werden. Herzlichen Dank an den Retter für sein schnelles und beherztes Eingreifen!

Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben, dieser transportierte die unterkühlte Person in ein umliegendes Krankenhaus.

