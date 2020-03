Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Schwerer Ölunfall in Kreuzau

Kreuzau (ots)

Am Freitagvormittag kam es in Kreuzau, auf der Dürener Straße, zu einem schweren Ölunfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auf der Dürener Straße riss sich bei Rangierarbeiten ein LKW seinen Dieseltank auf. Etwa 500 Liter Dieselkraftstoff liefen aus dem Tank aus und flossen teilweise in die Kanalisation. Durch die Feuerwehr und die Polizei wurde die Dürener Straße vollgesperrt und der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde sichergestellt. Um eine weitere Ausbreitung des Gefahrstoffs zu verhindern, wurde der Kanaleinlauf mit einem Dichtkissen verschlossen.

Zur Reinigung der Einsatzstelle und der Kanalisation wurde eine Spezialfirma angefordert, die diese Tätigkeit übernahm. Gegen 14:30 Uhr konnten die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Einsatz beenden.

