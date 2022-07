Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Spülmaschine brennt in Alfter

Alfter (ots)

Alfter. Am Sonntagmorgen, 10.07.2022 wurde die Feuerwehr Alfter um 7:55 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand nach Alfter alarmiert. In einem Einfamilienhaus ist eine Spülmaschine in der Küche im 1. OG in Brand geraten.

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die beiden Bewohner selbstständig erste Löschmaßnahmen eingeleitet und sich anschließend ins Freie begeben. Die Bewohner wurden an den Rettungsdienst übergeben, konnten aber nach den Lüftungsarbeiten zurück in ihr Wohnhaus.

Die Einsatzkräfte gingen zur Nachkontrolle unter Atemschutz in die Küche vor. Dank des beherzten Eingreifens der Bewohner waren hier keine Nachlöschmaßnahmen seitens Feuerwehr mehr notwendig. Im Anschluss wurde das Wohnhaus mittels Hochdrucklüfter gelüftet.

Im Einsatz waren zwei Löschgruppen und der Einsatzführungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Alfter sowie der Rettungsdienst aus Bornheim. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell