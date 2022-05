Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Ein Verletzter nach Brand in Küche

Alfter-Impekoven (ots)

Bei einem Brand in Alfter-Impekoven wurde am Montagabend (02.05.2022) eine Person verletzt.

In einer Küche war Fett auf dem Herd in Brand geraten. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte das Feuer zunächst selbst scheinbar erfolgreich bekämpft, indem er den Topf abdeckte und auf einen Balkon verbrachte.

Bei Eintreffen der alarmierten Löschgruppe Impekoven war der Topf jedoch erneut in Brand geraten und der Bewohner hielt sich noch in der deutlich verrauchten Wohnung auf. Er wurde umgehend ins Freie geführt, hatte im Rahmen der Löschversuche jedoch bereits so viel Rauchgas eingeatmet, dass er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Feuerwehr löschte das Feuer endgültig ab und belüftete die betroffene Wohnung. Um auszuschließen, dass noch Glutnester vorhanden sind, mussten außerdem Teile der beschädigten Küchenzeile demontiert werden.

Wichtiger Hinweis:

Brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Das im Kontakt mit dem heißen Fett schlagartig verdampfende Wasser führt dabei zu einer Stichflamme (der so genannten Fettexplosion), die schwere Verletzungen und eine erhebliche Brandausbreitung nach sich ziehen kann. Stattdessen sollte das brennende Behältnis (wie hier geschehen) mit einem Deckel oder ersatzweise mit einer Löschdecke abgedeckt und ins Freie verbracht sowie die Feuerwehr alarmiert werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell