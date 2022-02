Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Einsatzzahlen auf Rekordniveau - nicht nur aufgrund des Unwetters "Bernd" Einsatzstatistik 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Alfter

Alfter (ots)

Insgesamt 376 Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Alfter im vergangenen Jahr zu Einsätzen alarmiert.

Damit absolvierten die vier Löschgruppen Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick sowie die Tagesalarmgruppe, die aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Alfter besteht, nochmals rund 80% mehr Einsätze als im Jahr 2020, als mit 210 Alarmierungen bereits ebenfalls ein Höchststand seit Bestehen der Feuerwehr Alfter erreicht wurde.

Schwerpunkt der Einsatztätigkeit waren in diesem Jahr erneut die technischen Hilfeleistungen mit 297 Einsätzen, aber auch zu 28 Brandeinsätzen wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alarmiert. Bei 46 Fehleinsätzen erwies sich eine Tätigkeit der Feuerwehr vor Ort als nicht erforderlich. Hinzu kamen fünf "Sonstige Einsätze", hierunter fallen z.B. Brandsicherheitswachen.

Insgesamt konnten bei den Einsätzen 18 Personen durch die Feuerwehr aus akut bedrohlichen Situationen gerettet werden, für vier Personen kam leider jede Hilfe zu spät.

Zwei Einsätze, bei denen Menschen von einem LKW bzw. einem Zug erfasst wurden und zu Tode kamen, blieben vielen Einsatzkräften in besonderer und tragischer Erinnerung.

Alleine rund 190 Hilfeleistungseinsätze entfielen auf das Unwetter "Bernd" im Juli, bei dem unsere Einsatzkräfte über mehrere Tage hinweg fast rund um die Uhr Hilfe an Einsatzstellen in der Gemeinde Alfter und den Nachbarkommunen leisteten.

Das weitere Einsatzgeschehen war überwiegend von Routineeinsätzen geprägt - darunter Verkehrsunfälle, Klein- und Fahrzeugbrände, Ölspuren und Türöffnungen für den Rettungsdienst, aber z.B. auch eine Gasausströmung mit akuter Explosionsgefahr im Ortsteil Alfter.

Überörtliche Hilfe leisteten Einheiten der Feuerwehr Alfter im Rahmen der vorgeplanten nachbarschaftlichen Hilfe in den Nachbarkommunen, aber auch bei einem Großbrand in Siegburg und einem Unwetterereignis in Hennef.

Der Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Thorsten Ohm: "Ich bin sehr froh, dass unsere Einsatzkräfte die Schlagkraft der Feuerwehr Alfter trotz der coronabedingten Einschränkungen des Dienstbetriebs auch im vergangenen Jahr zu jeder Zeit aufrecht erhalten und bei einer Rekordzahl von Einsätzen unter Beweis gestellt haben. Insbesondere das Unwetter Bernd hat unseren Kräften sehr viel abverlangt und uns bis an unsere Belastungsgrenzen gefordert. Mein herzlicher Dank für den Einsatz in dieser besonders herausfordernden Lage gilt allen Einsatzkräften und den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern der Feuerwehr Alfter."

