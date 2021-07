Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Bilanz Unwettereinsätze

Alfter (ots)

Alfter. In der Gemeinde Alfter hat sich die Unwetterlage beruhigt. Insgesamt 191 Einsätze haben die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alfter in den letzten beiden Tagen abgearbeitet. Im Vergleich: Im Jahr 2020 lag die Gesamteinsatzzahl auf diesem Niveau.

Neben den Aufräum- und Reinigungsarbeiten, die am heutigen Tag in den Gerätehäusern absolviert werden, befindet sich ein Teil der Einsatzkräfte in der Regenerationsphase. Der Feuerwehr Alfter sind keine Meldungen über verletzte oder vermisste Personen in der Gemeinde Alfter bekannt.

Aktuell laufen nun Planungen und Vorbereitungen, um die Nachbarfeuerwehren, die es noch viel schlimmer getroffen hat als unsere Gemeinde, zu unterstützen. Die Einsatzbereitschaft für weitere Einsätze in der Gemeinde war und ist zu jeder Zeit sichergestellt.

Schäden an Straßen und Wegen werden seitens Gemeindeverwaltung und Bauhof der Gemeinde Alfter beseitigt. Es wurde für diese Schadensmeldungen ein Bürgertelefon unter 0228-6484117 und 0228-6484288 eingerichtet. Der Notruf 112 soll nur für akute Notfälle genutzt werden.

