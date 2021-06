Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und Küchenbrand

Alfter (ots)

Gleich zwei Einsätze forderten die Feuerwehr Alfter am Dienstagnachmittag: Zunächst kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen in Witterschlick, im Anschluss wurden alle vier Löschgruppen der Feuerwehr Alfter gegen 17:10 Uhr zu einem Küchenbrand in Alfter alarmiert. Hier konnte eine Brandausbreitung auf das übrige Gebäude durch die Bewohner selbst und die Feuerwehr verhindert werden, verletzt wurde hier glücklicherweise niemand.

Bei dem Verkehrsunfall in Witterschlick handelte es sich um einen Frontalzusammenstoß zweier PKW, bei dem alle fünf Insassen, davon drei Kinder, Verletzungen davon trugen. Die Feuerwehr unterstützte vor Ort die Verletztenversorgung, stellte Brandschutz und Absperrmaßnahmen sicher und übernahm Aufräumarbeiten. Der Rettungsdienst war an dieser Einsatzstelle mit mehreren Rettungstransportwagen und Notärzten, einem Rettungshubschrauber und rettungsdienstlichen Führungskräften vor Ort und transportierte alle fünf Patienten in umliegende Krankenhäuser. Seitens der Feuerwehr Alfter waren die Löschgruppe Witterschlick sowie die Tagesalarmgruppe mit insgesamt rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Nur wenige Minuten nachdem der erste Einsatz des Tages beendet war, erfolgte die nächste Alarmierung, diesmal für alle vier Löschgruppen der Feuerwehr Alfter. Bewohner eines Gebäudes im Ortsteil Alfter hatten eine Rauchentwicklung aus einer Küche im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Betroffenen selbst erste Löschversuche unternommen und konnten so die Ausbreitung des Feuers begrenzen. Die Feuerwehr setzte ein C-Rohr unter Atemschutz für die weiteren Löschmaßnahmen ein und konnte so eine weitere Ausbreitung auf das restliche Gebäude endgültig verhindern. Im Anschluss an die Brandbekämpfung erfolgte eine gründliche Kontrolle des betroffenen Bereichs sowie umfängliche Lüftungsmaßnahmen. Vor Ort waren hier rund 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Alfter sowie ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell