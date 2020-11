Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Feuerwehr pumpt verschmutzten Teich in Alfter aus

AlfterAlfter (ots)

Alfter. Am Sonntagmittag, 15.11.2020, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alfter zu einem eher ungewöhnlichen Einsatzstichwort in den Ortsteil Alfter alarmiert. An einem Teich im Jakob-Wahlen-Park wurde durch Mitglieder des Heimatvereins eine unklare Verschmutzung des Wassers festgestellt.

Nach einer Beurteilung der Lage durch die Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises und das Ordnungsamt der Gemeinde Alfter wurden die Löschgruppe Alfter und eine kleine Besetzung der Löschgruppe Gielsdorf zum Abpumpen des Sees hinzu alarmiert.

Der Teich, der ein Volumen von geschätzten 150-200 Kubikmetern Wasser fasst, verfügt sowohl über einen Wasserzulauf als auch einen Wasserablauf, welcher in den nahegelegenen Bach führt. Nachdem der Wasserzulauf bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gestoppt wurde, wurde durch die Einsatzkräfte zunächst ein Ölbindevlies vor dem Wasserauslauf ausgelegt, um das Abfließen der Verschmutzung in den nahegelegenen Bach zu verhindern. Um auch bei Einsetzen der für den Nachmittag und Abend angekündigten Regenfälle den Eintrag von Verschmutzungen in den Bachlauf zu verhindern, wurde auf Anweisung der Unteren Wasserbehörde im Anschluss der komplette Teich mittels einer tragbaren Pumpe abgepumpt.

Insgesamt waren rund 20 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alfter vor Ort, die Einsatzdauer betrug rund viereinhalb Stunden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

Silke Simon

Telefon: 02222 - 9957555

E-Mail: s.simon@feuerwehr-alfter.de

www.feuerwehr-alfter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell