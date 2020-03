Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Gemeldeter Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr stellte sich glücklicherweise als Fehlalarm heraus

Alfter (ots)

Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Alfter um 12:28 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr nach Alfter alarmiert.

Neben allen vier Löschgruppen der Feuerwehr Alfter wurden auch die Löschgruppe Roisdorf, die Drehleiter aus Bornheim und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich glücklicherweise schnell heraus, dass angebrannte Speisen den Rauchmelder im Wohnhaus ausgelöst hatten und wir nicht mehr tätig werden mussten. Alle Löschgruppen und der Rettungsdienst konnten daraufhin zeitnah aus dem Einsatz entlassen werden.

Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle oder auf dem Weg dorthin.

Unsere Empfehlung auch nach diesem Fehleinsatz: Rauchmelder retten Leben! Installieren Sie unbedingt Rauchmelder in Ihrem Zuhause. In Nordrhein-Westfalen ist dies in jedem Wohnhaus und jeder Wohnung gesetzlich vorgeschrieben! Jährlich sterben in Deutschland mehrere hundert Menschen bei Bränden, zumeist in Wohngebäuden. Die absolute Mehrzahl davon (mehr als 80%) stirbt an den Folgen des Brandrauches, nicht an Verbrennungen. Der Brandrauch, der beim Brand in einer normalen Wohnung entsteht, enthält eine Vielzahl hochgiftiger Gase und Substanzen. Wenige Atemzüge im Brandrauch reichen aus, um das Bewusstsein zu verlieren, kurze Zeit später drohen irreversible Schäden und Tod. Besondere Gefahr droht in der Nacht: Der Geruchssinn des Menschen ist im Schlaf nicht aktiv, bei einem Brandausbruch droht die Bewusstlosigkeit, bevor man die Gefahr überhaupt bemerkt hat. Weitere Informationen zu Rauchmeldern finden Sie auf unserer Homepage: www.feuerwehr-alfter.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

Silke Simon

Telefon: 02222 - 9957555

E-Mail: s.simon@feuerwehr-alfter.de

www.feuerwehr-alfter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell