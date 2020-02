Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: 177 Einsätze - 20 Menschen gerettet - 33 neue Mitglieder Freiwillige Feuerwehr Alfter veröffentlicht Jahresstatistik 2019

Die Feuerwehr in der Gemeinde Alfter ist im vergangenen Jahr zu insgesamt 177 Einsätzen ausgerückt. Damit ist eine erneute Steigerung der Einsatzzahlen im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt von rund 150 Einsätzen pro Jahr zu verzeichnen.

Im Einzelnen handelte es sich um 29 Brandeinsätze, 102 technische Hilfeleistungen, 34 Fehleinsätze und 12 sonstige Einsätze (z.B. Brandsicherheitswachen). Besondere Einsätze waren der nächtliche Vollbrand einer Garage in Impekoven, schwere Verkehrsunfälle auf der K12n und dem Gielsdorfer Weg sowie Unwettereinsätze nach Sturm "Eberhard" im März.

Bei den Einsätzen in 2019 wurden insgesamt 20 Personen durch die Feuerwehr aus teils lebensbedrohlichen Situationen gerettet, für drei Personen kam leider jede Hilfe zu spät. Bei den Personenrettungen handelte es sich um Türöffnungs-Einsätze, Verkehrsunfälle und Unfälle im Wald. Bei den Brandeinsätzen des vergangenen Jahres mussten glücklicherweise keine Personen durch die Feuerwehr gerettet werden.

Für den Leiter der Feuerwehr Alfter, Gemeindebrandinspektor Thorsten Ohm, zeigt diese Statistik erneut die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in der Gemeinde: "Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass wir ihnen im Notfall innerhalb weniger Minuten helfend zur Seite stehen. Das haben unsere Einsatzkräfte, die ausschließlich im Ehrenamt tätig sind, im vergangenen Jahr 177 Mal unter Beweis gestellt. Ihnen gilt mein ganzer Dank für ihr selbstloses und verlässliches Engagement!"

Insgesamt drei Feuerwehrangehörige wurden in 2019 im Einsatzdienst verletzt, es handelte sich jedoch zum Glück in allen Fällen lediglich um leichte Verletzungen.

Erfreulich auch die Mitgliederstatistik: Insgesamt 33 Personen fanden den Weg als neue Mitglieder in die Feuerwehr: Die Einsatzabteilung hat Verstärkung durch neun Kameradinnen und Kameraden bekommen, unsere Jugendfeuerwehren werden von 14 neuen Kindern bzw. Jugendlichen unterstützt. Die Kinderfeuerwehr im Ortsteil Alfter freut sich über sechs neue Mitglieder und unsere Unterstützungsabteilung hatte einen Neuzutritt zu verzeichnen. Drei Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus anderen "Heimatfeuerwehren" beteiligen sich während ihrer Arbeitszeit zusätzlich durch eine Zweitmitgliedschaft in unseren Löschgruppen und in der Tagesalarmgruppe.

Vier Mitglieder der Ehrenabteilung verstarben im vergangenen Jahr. Die Feuerwehr Alfter wird ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren. Insgesamt 21 Mitglieder traten im Berichtsjahr aus der Feuerwehr aus, zumeist aufgrund eines Wohnortswechsels, teils auch aufgrund von Zeitmangel oder veränderten Interessen.

Zum Ende des Jahres hatte die Freiwillige Feuerwehr Alfter somit eine Gesamtstärke von 294 Mitgliedern: 149 aktive Einsatzkräfte in der Einsatzabteilung, 20 Kinder von 6-9 Jahren in der Kinderfeuerwehr, 73 Kinder und Jugendliche von 10-17 Jahren in der Jugendfeuerwehr, acht Mitglieder in der Unterstützungsabteilung und 44 in der Ehrenabteilung. Unter den Mitgliedern sind insgesamt 46 Mädchen und Frauen.

Hinzu kommen sieben Zweitmitgliedschaften von Mitgliedern anderer Feuerwehren, die ihren Arbeitsplatz in Alfter haben. Die Tagesalarmgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der Gemeinde Alfter im Bereich Verwaltung und Bauhof, die zugleich Einsatzkräfte der Feuerwehr sind, ist auf 13 Mitglieder angewachsen.

Ohm hierzu: "Der Anstieg der Mitgliederzahlen freut uns sehr. Er zeigt, dass die Mitgliedschaft in der Feuerwehr nicht nur eine sinnvolle, sondern auch eine attraktive Freizeitbeschäftigung ist, die Spaß macht. Wir hoffen, diese positive Entwicklung fortführen zu können - denn angesichts der stetig steigenden Einsatzzahlen und des zunehmenden Ausbildungsaufwands werden wir zukünftig noch mehr helfende Hände brauchen. Besonders die Verfügbarkeit von Einsatzkräften an Werktagen müssen wir außerdem kritisch im Blick behalten - in einer Pendlergemeinde wie Alfter ist das nach wie vor eine besondere Herausforderung."[TO]

